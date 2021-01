F1: Ferrari avalia futuro após testes

A Ferrari irá esperar pelos testes para decidir se aposta completamente no desenvolvimento para 2022 ou se continua a trabalhar no carro desta época.

A Ferrari não quer de forma alguma repetir a época negativa de 2020, uma das piores da sua história. A competitividade da Scuderia ficou muito abaixo do esperado, e a vontade de Mattia Binotto é evitar outro descalabro. Apesar do foco estar em 2022, a equipa só se voltará em definitivo para o monolugar da nova era, se o carro deste ano der garantias do minimo de competitividade.

“Como Ferrari, não podemos aceitar uma época semelhante a 2020”, disse Binotto. “Por isso, precisamos de fazer algo melhor. Tenho alguma esperança de que a época seja melhor, mas nunca se pode saber até irmos para a pista e compararmos com os outros. Será importante não ter uma época tão difícil”.

“2022 será mais importante do que 2021”, insistiu Binotto. “Em 2022 estamos a abrir uma nova era técnica e, se já houver uma diferença demasiado grande será mais difícil na época seguinte. Portanto, penso que 2022 será a prioridade máxima em 2021, desenvolvendo o carro, e se fizermos alguns trabalhos no carro deste ano é apenas porque a situação é pior do que o esperado, ou porque algumas atividades são necessárias no de 2021 para aprender e tentar fazer melhor para o futuro”.