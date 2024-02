F1: Ferrari aproveitou teste em Barcelona para analisar gestão de energia | AutoSport

A Ferrari esteve dois dias no Circuito de Barcelona-Catalunha, com Charles Leclerc e Carlos Sainz a revezarem-se aos comandos de um dos SF-23 da temporada passada, a testar com a Pirelli, aproveitando ao mesmo tempo para analisar algumas mudanças no sistema de gestão de energia. No final, segundo a imprensa italiana, os técnicos de Maranello ficaram satisfeitos com os resultados.

No primeiro de dois dias – 30 e 31 de janeiro – Carlos Sainz esteve em pista durante a manhã e Charles Leclerc durante a tarde, completando-se 139 voltas, com Sainz a completar 79 e Leclerc 60. O melhor tempo do espanhol foi de 1:15.610s, enquanto o monegasco registou uma volta mais rápida de 1:16.097s.

No segundo dia, foi novamente Sainz quem completou mais voltas, com um total de 90, enquanto Leclerc fez 72. O piloto monegasco registou o melhor tempo do dia, com 1:15.068s, enquanto o espanhol conseguiu um 1:15.802s como o seu melhor registo.

Segundo a edição italiana do Motorsport.com, os engenheiros da Scuderia aproveitaram o tempo em pista para experimentar diferentes parâmetros na gestão do sistema híbrido com um monolugar de 2022 que também esteve presente em Barcelona. Usando pneus de demonstração, não entrando nas “contas” do teste da Pirelli, e uma afinação de corrida, o F1-75 serviu de ‘carro mula’ para a equipa italiana continuar o trabalho neste software, que permite, entre outras coisas, um menor desgaste dos pneus na saída das curvas, um dos pontos mais frágeis do monolugar.

O SF-24, monolugar para a próxima temporada, vai fazer um primeiro shakedown em Fiorano, no dia seguinte à apresentação oficial da equipa, que acontece no dia 13 de fevereiro.