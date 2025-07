F1: Ferrari aprova nova suspensão, Charles Leclerc não está convencido

A Ferrari vai estrear sua nova suspensão traseira no Grande Prémio da Bélgica, após realizar os primeiros testes no circuito de Mugello com Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Essa atualização é considerada essencial para tentar salvar a temporada 2025 da equipa, que vem enfrentando sérias dificuldades com o acerto do carro, principalmente no controlo da altura em relação ao solo.

Durante o teste, Leclerc pilotou pela manhã e Hamilton à tarde, com a presença do diretor técnico Loic Serra para avaliar o comportamento da nova peça. No entanto, o feedback inicial de Leclerc foi pouco animador. Ele afirmou que não sentiu uma grande diferença em relação à suspensão anterior, levantando dúvidas sobre o impacto imediato da mudança.

From Monaco to Mugello with @Charles_leclerc 🏡🇮🇹 pic.twitter.com/ycCYPsG8Sj — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 17, 2025

A Ferrari tem sofrido com desgaste excessivo do fundo, como evidenciado pela desclassificação de ambos os carros no GP da China. Desde então, os pilotos têm sido obrigados a comprometer o desempenho ao afinar o carro de forma conservadora.

Com a nova suspensão, a equipa espera melhorar o controlo da altura do carro, evitar o desgaste do fundo e estabilizar a carga aerodinâmica, o que poderia tornar o SF-25 mais previsível e competitivo. No entanto, o tempo para ajustes será limitado, já que o fim de semana em Spa terá apenas uma sessão de treinos livres antes da corrida sprint.