F1: Ferrari apresentou SF21

A Ferrari apresentou hoje o seu novo SF21, monolugar com que apresenta dois tons de vermelho… e verde da Mission Winnow, patrocinadora da equipa. Depois de ter inicialmente apresentado a equipa, com um evento em que marcaram presença os pilotos Charles Leclerc e Carlos Sainz, a Ferrari tornou-se hoje na última equipa a apresentar o monolugar desta temporada.

O Ferrari SF21, monolugar com que a Scuderia Ferrari Mission Winnow vai correr esta temporada, foi visto hoje pela primeira vez. Apresenta uma subtil pintura que segundo a Scudeira “olha para os desafios do futuro sem esquecer as raízes e a história da equipa”.

“A traseira faz lembrar o vermelho borgonha do primeiro Ferrari, o 125 S”, explicou o Diretor da Equipa, Mattia Binotto. “Mas à medida que se dirige gradualmente para a zona do cockpit, transforma-se no vermelho moderno que temos utilizado nos últimos anos. Esta época apresenta-nos muitos desafios e, através desta decoração, visualmente, começamos de novo e a partir do nosso passado, dirigimos-nos para o futuro”.

Este carro é o 67º monolugar construído em Maranello para competir no Mundial de Fórmula 1. É uma evolução do SF1000 do ano passado, tal como ditado pelos regulamentos, que exigem a utilização do mesmo chassis que em 2020, limitando assim as oportunidades de mudança em muitas áreas. Por isso, o SF21 foi desenvolvido em todas as áreas permitidas, desde o motor, que é completamente novo, até à aerodinâmica e, na extremidade traseira, zona onde foram utilizadas as duas fichas de desenvolvimento permitidas nos regulamentos.

O SF21 faz a sua estreia já amanhã em pista, no Bahrein, com um dia de filmagens. O line-up de pilotos é, como se sabe, o mais jovem da Ferrari desde 1968, com Charles Leclerc e Carlos Sainz.