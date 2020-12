F1: Ferrari apresenta novo SF21 nos testes de Barcelona

A Ferrari pretende apresentar o seu novo carro, o SF21, nos testes de pré-temporada em Barcelona. Para a próxima temporada, todos os monolugares têm o mesmo chassis, mas em termos aerodinâmicos podem haver mudanças, tal como dois tokens para outras modificações.

Para o chefe de equipa, Mattia Binotto, o carro de 2021 “tem um nome simples porque 2021 é um ano de transição. O carro é quase o mesmo, com o ‘congelamento’ dos chassis”.

Um dos pontos mais falados para 2021 na Ferrari é a questão do motor. O chefe de equipa da Ferrari confirma que “no dyno as coisas estão a correr bem. Acho que comparado com 2020 estamos a progredir em termos de performance“.

“Acho que vamos voltar a ter uma unidade de potência competitiva. Não seremos os piores na grelha e tenho essa sensação devido aos número que vi no dyno. Mal posso esperar para ver o que as outras equipas fizeram”, finalizou Binotto.