F1: Ferrari apresenta as cores para 2026
A Ferrari tornou-se a sexta equipa de Fórmula 1 a apresentar a decoração do monolugar para a temporada de 2026, numa cerimónia realizada no circuito de Fiorano, em Itália. A escuderia italiana revelou as cores com que pretende iniciar uma nova fase, depois de um ano de 2025 abaixo das expectativas.
O novo Ferrari voltará a ser conduzido por Lewis Hamilton e Charles Leclerc e está previsto que entre em pista ainda hoje, numa sessão privada em Fiorano. A Scuderia espera que o projeto marque uma inversão de tendência e permita regressar às vitórias e à luta pelos títulos, apesar dos rumores que apontam para problemas no desenvolvimento do monolugar.
Com esta revelação, a Ferrari junta-se a Red Bull, Racing Bulls, Haas, Audi e Mercedes, que já tinham mostrado as respetivas decorações para 2026. Está igualmente prevista a utilização do novo carro em pista antes dos testes oficiais de pré-temporada em Barcelona, tal como já foi anunciado por Racing Bulls, Audi, Cadillac, Mercedes e Alpine.
Introducing the SF-26. Our 2026 challenger 🔴 pic.twitter.com/OMcIHjQx7p
— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026
