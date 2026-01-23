F1: Ferrari apresenta as cores para 2026

A Ferrari tornou-se a sexta equipa de Fórmula 1 a apresentar a decoração do monolugar para a temporada de 2026, numa cerimónia realizada no circuito de Fiorano, em Itália. A escuderia italiana revelou as cores com que pretende iniciar uma nova fase, depois de um ano de 2025 abaixo das expectativas.

O novo Ferrari voltará a ser conduzido por Lewis Hamilton e Charles Leclerc e está previsto que entre em pista ainda hoje, numa sessão privada em Fiorano. A Scuderia espera que o projeto marque uma inversão de tendência e permita regressar às vitórias e à luta pelos títulos, apesar dos rumores que apontam para problemas no desenvolvimento do monolugar.

Com esta revelação, a Ferrari junta-se a Red Bull, Racing Bulls, Haas, Audi e Mercedes, que já tinham mostrado as respetivas decorações para 2026. Está igualmente prevista a utilização do novo carro em pista antes dos testes oficiais de pré-temporada em Barcelona, tal como já foi anunciado por Racing Bulls, Audi, Cadillac, Mercedes e Alpine.