F1: Ferrari apoia adiamento dos novos regulamentos

A Ferrari deverá apoiar o adiamento da introdução dos novos regulamentos, previsto para o próximo ano.

A crise global provocada pelo surto de Coronavírus está a afetar a F1 sobremaneira e os planos estão todos a ser repensados, uma vez que não existem certezas sobre o que irá acontecer no futuro. Assim a entrada em vigor dos novos regulamentos poderá ser adiada. As equipas concordaram com esta decisão de forma quase unânime, mas a Ferrari pediu mais algum tempo para pensar.

No entanto Mattia Binotto já disse que a Ferrari irá seguir o caminho que é melhor para a F1:

Em entrevista à F1.com, Binotto disse: “Teremos uma tele-conferência com todas as outras equipas, F1 e FIA para discutir a situação e o impacto que ela tem não apenas nesta temporada, mas também na próxima. Devemos avaliar cuidadosamente todos os aspectos e ver se não é realmente a melhor solução adiar a introdução das novas regras técnicas de 2021”.

“De qualquer forma, a Ferrari está pronta para assumir a responsabilidade por uma escolha que deve ser feita no interesse final deste desporto; certamente não é o momento do egoísmo e da tática”.

A proposta de emergência que está a ser discutida é que as equipas homologuem os seus chassis de 2020 no final deste ano, antes de terem liberdade para desenvolver partes em 2021. Isso permitirá um tempo de desenvolvimento adicional para os carros novos que deverão ir para a pista em 2022. Este adiamento serve também para aliviar os custos de desenvolvimento dos novos chassis, completamente diferentes dos que existem atualmente, num ano em que as perdas deverão ser muitas.