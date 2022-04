F1: Ferrari apoia a proposta de seis corridas sprint | AutoSport

Ross Brawn deixou bem claro no final da corrida Sprint de sábado, em Imola, que pretende aumentar o número de provas por ano. Neste momento a F1 tem 3 corridas agendadas para este ano, mas a intenção inicial era de seis, o que não se materializou. No entanto, a intenção mantém-se firme e é apoiada pela Ferrari. Mattia Binotto deixou claro que a Scuderia apoia o aumento do número de corridas Sprint:

“As seis corridas sprint por ano é um dos pontos que iremos discutir para o próximo ano durante a reunião da Comissão F1”, disse Binotto. “Está na ordem do dia, e é intenção de realizar seis eventos sprint. Somos a favor porque dará melhores oportunidades para o espetáculo e para as receitas, pelo que é correto apoiar. Em termos de custos, tem sido discutido, o limite de custos, as receitas, o que pode valer a pena. Primeiro somos solidários em aumentar para seis, e depois podemos rever o formato. Como dissemos no passado, temos alguma experiência no formato de corrida de sprint, e no formato atual existem algumas ideias, pelo que serão discutidas, e vamos ver o que sai”.