F1: Ferrari anuncia renovação de contrato com Charles Leclerc | AutoSport

A Ferrari confirmou hoje que renovou o contrato de Charles Leclerc, apesar de ambas as partes não referirem a duração do vínculo. Assim, a equipa italiana mantém a confiança no trabalho do piloto monegasco para além da época de 2024 do campeonato do mundo de Fórmula 1.

Piloto da Ferrari Driver Academy em 2016, passou para o volante de um monolugar de Fórmula 1 em 2018, pela equipa Sauber, depois de um bom desempenho no campeonato FIA de Fórmula 2 em 2017. Passou a piloto principal da Ferrari em 2019, tornando-se no piloto mais jovem da história da Scuderia a vencer um Grande Prémio, com o triunfo em Spa-Francorchamps, um feito que repetiu uma semana depois em Monza. Em 2022, venceu mais três Grandes Prémios, terminando em segundo lugar na classificação de pilotos. Com 26 anos de idade, já é o segundo na lista de pilotos que garantiram mais pole positions ao volante de um Ferrari, igualando Niki Lauda, tendo apenas Michael Schumacher à frente.

Aos comandos dos carros da Ferrari terminou no pódio por 30 vezes, estabeleceu sete voltas mais rápidas e somou 1035 pontos em 103 corridas realizadas.

Frédéric Vasseur, chefe de equipa da Ferrari, salientou que a “ligação de Charles à Scuderia vai para além da de um piloto e de uma equipa, uma vez que faz parte da família Ferrari há oito anos, remontando a uma época anterior à primeira vez que ostentou o emblema com o ‘Cavallino Rampante’ no seu fato de corrida. Os seus valores e os da nossa equipa estão interligados e, por isso, era natural que estivéssemos de acordo em prolongar a nossa colaboração. Conhecemo-lo pelo seu desejo incessante de ir até ao limite e apreciamos as suas extraordinárias capacidades quando se trata de lutar e ultrapassar numa corrida”.

O responsável da equipa italiana assegurou que na Ferrari todos estão “determinados em dar ao Charles um carro vencedor e sei que a sua determinação e empenho são elementos que podem fazer a diferença para nos ajudar a atingir os nossos objetivos”.

Recordamos que em dezembro, o Gazzetta Dello Sport noticiou que o novo contrato entre Leclerc e a Ferrari deveria ter como duração o final da temporada de 2029, passando o piloto a auferir o dobro do salário, de 25 milhões de Euros anuais para os 50, o que faria dele um dos 3 pilotos mais bem pagos do paddock, atrás de Max Verstappen e Lewis Hamilton.

A mesma publicação deu conta que a Ferrari e Sainz ainda têm muito para acordar nas negociações da sua renovação. O piloto espanhol espera uma renovação mínima de dois anos do seu contrato, o que o manteria na equipa até ao final da época de 2026. No entanto, os italianos parecem preferir a renovação de apenas um ano, o que permitiria avaliar a possibilidade de atrair Lando Norris, no final do seu atual contrato com a McLaren, para Maranello.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA