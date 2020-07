F1: Ferrari anuncia reestruturação

A Ferrari anunciou que vai criar um novo departamento de Perfofmance para fazer face à corrente crise.

Os resultados não são os desejados, o ritmo ainda menos e inevitavelmente dá-se uma reestruturação na Ferrari. Desta vez não houve despedimentos apenas a criação de um novo departamento que será chefiado por Enrico Cardile.

Em comunicado, a Ferrari afirmou que sua estrutura alterada “fornece aos chefes de cada departamento os poderes necessários para alcançar seus objetivos” com uma cadeia de comando “mais focada e simplificada”.

Mattia Binotto permanece como chefe da equipa, com Enrico Gualtieri no departamento da unidade motriz, Laurent Mekies como diretor desportivo, e Simone Resta à frente da engenharia de chassi.

“Como sugerido há alguns dias, estamos a fazer alterações no lado técnico da organização, a fim de acelerar o design e o desenvolvimento do carro ”, disse Binotto. “Foi necessária uma mudança de direção para definir linhas claras de responsabilidade e processos de trabalho, reafirmando a fé da empresa no conjunto de talentos técnicos. O departamento administrado por Enrico Cardile poderá contar com a experiência de Rory Byrne e de engenheiros estabelecidos como David Sanchez. Será a pedra angular do desenvolvimento do carro.”

“Acreditamos que o pessoal da Ferrari é do mais alto nível e não temos nada a invejar em relação aos nossos principais concorrentes nesse aspecto, mas tivemos que fazer uma mudança decisiva, elevando a fasquia em termos das responsabilidades dos chefes de departamento. Dissemos isso várias vezes, mas vale a pena repetir: começamos a lançar as bases de um processo que deve levar a um novo e duradouro ciclo de vitórias.”

“Levará algum tempo e sofreremos reveses como o que estamos a enfrentar agora em termos de resultados e desempenho. No entanto, devemos reagir a essas deficiências com força e determinação para voltar a estar no topo deste desporto o mais rápido possível. É isso que todos queremos e o que nossos fãs em todo o mundo esperam de nós”.