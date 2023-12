F1: Ferrari ainda não foi indemnizada do incidente de Carlos Sainz em Las Vegas | AutoSport

Na estreia do Grande Prémio de Las Vegas no calendário da Fórmula 1, a Ferrari começou com o pé esquerdo, quando Carlos Sainz passou por uma tampa que saltou e atingiu o seu monolugar, provocando danos extensos e obrigando à substituição de vários componentes. Enquanto o piloto espanhol foi penalizado com a perda de 10 lugares na grelha de partida para a corrida de domingo, a Ferrari ficou a perder dinheiro, uma vez que os danos sofridos não foram da sua responsabilidade ou do piloto, levando a equipa italiana a pedir uma compensação ao organizador da prova, que ainda não recebeu, como afirmou Frédéric Vasseur.

Durante o evento da Ferrari, onde foi confirmada a data de lançamento do monolugar de 2024, Vasseur disse aos jornalistas que “quando se discute com o seguro, é uma eternidade! É verdade em todo o lado, incluindo na F1. Temos tempo para discutir o assunto, reabrimos o caso ontem ou anteontem [na semana passada]”.

Na conferência de imprensa a seguir ao incidente, o chefe de equipa da Ferrari explicou que além dos componentes danificados em Las Vegas, a equipa teve de enviar de Itália um chassis sobressalente para Abu Dhabi, a última prova do ano, com consequências do ponto de vista financeiro, acrescentadas às desportivas com a penalização que Sainz sofreu.