F1: Ferrari ainda não foi compensada pelos danos sofridos em Las Vegas | AutoSport

Frédéric Vasseur revelou que a equipa ainda não recebeu qualquer compensação pelos danos sofridos pelo carro de Carlos Sainz durante a sessão de abertura do Grande Prémio de Las Vegas do ano passado. Desde novembro passado que a equipa aguarda uma resolução e uma compensação pelos danos sofridos, estando o processo em curso para que tal aconteça.

A Ferrari começou o Grande Prémio de Las Vegas com o pé esquerdo. Carlos Sainz passou por uma tampa que saltou e atingiu o carro italiano, provocando danos extensos e obrigando à substituição de vários componentes. Enquanto o piloto espanhol foi penalizado com a perda de 10 lugares na grelha de partida para a corrida de domingo, a Ferrari ficou a perder dinheiro, uma vez que os danos sofridos não foram da sua responsabilidade ou do piloto.

Sem querer abordar o assunto logo após o incidente, Vasseur explicou agora que “ainda estamos a discutir, mas é um processo em curso, digamos assim”. Ainda assim, o chefe de equipa da Ferrari salientou não estar “preocupado com isto, com o facto de encontrarmos uma solução. Penso que será o resultado normal e o resultado lógico e estamos a trabalhar para isso”.

O mais certo é a equipa italiana ser indemnizada pelos danos sofridos no carro do piloto espanhol, uma vez que em 2017, a Haas foi compensada pelos danos sofridos no monolugar de Romain Grosjean, quando este bateu numa tampa de escoamento de águas durante o Grande Prémio da Malásia. Nessa altura, quem pagou a indemnização foram os organizadores da prova.