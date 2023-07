F1: Ferrari afasta-se dos rumores sobre contratação de Alex Albon | AutoSport

Alex Albon tem sido um dos pilotos em destaque este ano, algo que já vinha a acontecer desde 2022. O piloto tailandês, com uma primeira passagem falhada pela Red Bull tem encontrado na Williams o ambiente certo para evoluir e ganhar a confiança necessária. Em troca, tem dado à equipa pontos importantes, com excelentes exibições. Com a Silly Season a todo o gás, o seu nome foi veiculado como possibilidade para a Ferrari, mas Fred Vasseur afastou esse cenário, em declarações ao motorsport.com.

Questionado sobre a possibilidade de Albon rumar à Ferrari, Vasseur não deu importância aos rumores e afirmou mais uma vez que os pilotos da Ferrari têm contrato por mais um ano e, por conseguinte, a renovação de ambos não está ainda em cima da mesa:

“Não sei de onde veio esta história. Já foi responsável da equipa do Albon no passado e somos amigos. Se um jornalista me perguntar se o Alex está a fazer um bom trabalho, eu diria que sim. Mas isso não significa que esteja interessado em ficar com ele. Penso que o Alex também tem um contrato com a Williams para 2024. A equipa está a investir muito, por isso não há qualquer problema.”

“Fui claro com a equipa no início da época, e também fui claro com os pilotos, que preciso de conhecer a equipa primeiro. E isso leva meses”, disse ele. “Eles ainda têm um contrato de um ano, por isso não acho que seja uma questão que precise de ser discutida agora. Certamente que falaremos disso no futuro, mas não é a primeira preocupação. A prioridade, para todos, é concentrarmo-nos na equipa, especialmente nesta época. Não quero que haja qualquer elemento de distração”.