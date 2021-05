F1: Ferrari admitiu explorar asas flexíveis e Alpine também o pode estar a fazer | AutoSport

Um tópico extra competição promete “aquecer” o fim de semana de GP do Mónaco: o caso das asas flexíveis. Para além da Red Bull Racing, que foi a maior visada até agora, juntam-se a Ferrari e a Alpine.

Mattia Binotto confirmou que a scuderia tem utilizado asas flexíveis e que terão apenas que fazer pequenas alterações para os novos testes instaurados pela FIA.

“Sim, estamos a explorar. Penso que todas as equipas estão a explorar de alguma forma o que é possível, e o que acreditamos ser correto [dentro do regulamento]. A diretiva técnica [da FIA] vai clarificar melhor e precisaremos de nos adaptar ligeiramente. Penso que terá impacto na Ferrari, certamente no tempo por volta no que parece ser muito, muito pouco. Mas há algumas remodelações que precisam de ser preparadas para cumprir integralmente a diretiva técnica”.

O site motorsport.com também coloca no role de equipas que possivelmente utilizam asas flexíveis, no entanto, Laurent Rossi da Alpine não confirma nem desmente essas suspeitas.

“Concebemos um carro em conformidade com os regulamentos”, disse Rossi. “Se os testes provarem que temos de obedecer a um novo conjunto de regras, fá-lo-emos. É tudo o que posso dizer”.