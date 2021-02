F1, Ferrari à procura de substituto para Louis Camilleri

Para 2021, a Ferrari espera melhorar as prestações de 2020. Para o atual Presidente e CEO da marca italiana, John Elkann, apesar de querer melhorar os resultados, as coisas não se fazem de um momento para o outro. Para além disso, o presidente da marca procura um substituto para Louis Camilleri, que saiu da sua posição no final de 2020.

Em 2021, a Ferrari conta com a dupla mais jovem em anos: Charles Leclerc e Carlos Sainz. Para Elkann, “temos de começar com humildade, se quisermos vencer novamente. O ano de 2020 mostrou que apesar de um grande passado isso não significa que o presente e o futuro seja excelente”, afirmou Elkann.

Elkann também fez saber que não pretende ficar no cargo de CEO da Ferrari, após Louis Camilleri ter saído da marca, estando agora à procura da “melhor solução” para a colmatar a saída de Camilleri, que tinha substituído Sergio Marchionne, após o falecimento deste.