F1, Fernando Alonso:”O desporto motorizado é mais puro em Le Mans, na Indy ou no Dakar” | AutoSport

Para Fernando Alonso as formas mais puras de desporto motorizado encontram-se longe da F1. Para o espanhol a F1 é muito diferente e nem sempre pelos melhores motivos. O espanhol diz que encontrou as formas mais puras de desporto motorizado fora da F1.

Alonso, que já competiu no WEC, na Indy e no Dakar, conhecem bem essas realidades e pode fazer uma comparação com a F1, mundo ao qual regressou a tempo inteiro em 2021. Não é por acaso que a F1 é chamada do Grande Circo e Alonso explicou porquê:

“A Fórmula 1 no desporto motorizado é muito diferente de qualquer outra categoria, muito mais egoísta, com muito mais glamour de certa forma, mas também mais falsa. Penso que o desporto motorizado é mais puro em Le Mans, na Indy ou no Dakar, mas sim, de certeza que a Fórmula 1 tem este apelo, as pessoas querem assistir às corridas, querem ver na televisão.”

Apesar da falsidade, Alonso não resistiu ao apelo do regresso e passou a apreciar as coisas que antes não agradavam:

“Quando via as corridas de Fórmula 1 na televisão, apreciava um pouco mais todas as coisas de que, como piloto, não gostava, como o hino nacional, a volta de apresentação, ter um pouco mais de acesso aos meios de comunicação social e à câmara. Quando se é piloto, detesta-se esses momentos, mas quando estava na minha sala de estar, sentia falta desses momentos.”