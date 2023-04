F1, Fernando Alonso: “Voltar a ser colega do Hamilton? Adoraria!” | AutoSport

A rivalidade entre Lewis Hamilton e Fernando Alonso vem dos primeiros tempos de ambos na F1. Alonso e Hamilton foram colegas de equipa na McLaren em 2007, numa dupla que fez muita faísca.

Num dos confrontos internos mais intensos da F1, a luta Hamilton vs Alonso fez correr muita tinta. Mas o espanhol gostaria de voltar a ser colega de equipa do britânico:

“Seria bom terminarmos juntos as nossas carreiras. Adoraria isso. Tivemos uma época difícil. Mas respeitámos o que o outro fazia em pista e ainda fazemos. Cada um considerava o outro um piloto talentoso e um dos adversários mais duro.

A situação daquela época não foi bem gerida pelos nossos patrões. Éramos jovens. Éramos imaturos. Éramos muitas das coisas que não somos agora, e precisávamos da ajuda de quem mandava, que não obtivemos. Não consegui continuar com a McLaren. Era uma equipa com os olhos totalmente de um lado da garagem. Como disse Ron (Dennis, diretor da equipa) após a penúltima corrida na China, ´A nossa corrida não é com Massa, é com Fernando´. Quando a sua equipa diz isso, não pode continuar. Mas aprende-se numa carreira”.