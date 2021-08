F1, Fernando Alonso: “Vitória na Hungria mais especial que Le Mans” | AutoSport

Esteban Ocon venceu na Hungria mas grande parte dessa vitória deveu-se ao trabalho de equipa de Fernando Alonso que segurou durante dez voltas Lewis Hamilton que assim não pôde tentar chegar à vitória.

Alonso é agora um piloto diferente e mais virado para a equipa, com a sua experiência em corridas de endurance talvez a refletir-se. Questionado sobre isso mesmo, Alonso admitiu que a vitória na Hungria foi mais especial do que as suas em Le Mans e explicou porque:

“Esta é mais especial porque é inesperado”, disse ao GPFans.”Não tínhamos o ritmo para ganhar e foram preciso circunstâncias muito especiais. Essas circunstâncias estavam lá e a sorte estava do nosso lado”.

“Sinto-me bem”, acrescentou quando lhe perguntaram sobre o seu papel na vitória. “Provavelmente a última vez [que aconteceu] foi na Toyota onde fomos companheiros de equipa, estávamos a ganhar com o Toyota #7 e o Toyota #8”.

“[Estou] muito, muito feliz por eles, com os muitos sorrisos no rosto de todos e também pelo Esteban ”, acrescentou Alonso. “Quando se é jovem e se ganha um Grande Prémio de F1, esse rótulo fica para sempre. Isso aconteceu na Hungria, assim como em 2003 comigo, por isto esta pista dá-nos sorte.”