F1, Fernando Alonso: Verstappen e Hamilton não “construíram nada, estiveram no lugar certo na hora certa” | AutoSport

Toto Wolff disse recentemente que a Red Bull “construiu” uma equipa vencedora em torno de Max Verstappen, mas Fernando Alonso não concorda e em declarações ao jornal neerlandês De Telegraaf disse que “foram as mudanças nos regulamentos”, alegando que Lewis Hamilton e Max Verstappen tiveram apenas a sorte de ter na mão carros vencedores quando os regulamentos mudaram, que é sempre uma altura em que o habitual ‘status quo’ pode mudar, pois quando isso sucede há equipas que optam por caminhos ou têm melhores ideias do que outras. Para Alonso, Hamilton e Verstappen não construíram grandes equipas, mas sim tiveram a oportunidade de estar no momento certo nas equipas.

Para Alonso “Quando Lewis foi para a Mercedes, ele não construiu nada. Foi simplesmente uma mudança nos regulamentos que o ajudou”, acrescentou, referindo-se ao início da era “híbrida” em 2014.

Quando Max se juntou à Toro Rosso e à Red Bull, Hamilton ainda estava a ganhar tudo. Ele não construiu uma equipa vencedora da Red Bull, continuou Alonso, de 42 anos: “Em 2021, a situação era muito equilibrada entre eles e agora, com a mudança de regulamentos do ano passado, a Red Bull ganhou todas as corridas até agora nesta temporada. Em última análise, só é preciso estar no lugar certo na hora certa, explicou. Por isso, não sei exatamente o que querem dizer quando se diz que se “constroem” equipas…