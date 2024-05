F1, Fernando Alonso: “Vamos ver o que ele decide”, sobre Adrian Newey na Aston Martin

Vamos ver o que ele decide”. É o que diz Fernando Alonso relativamente à possibilidade de Adrian Newey poder rumar à Aston Martin.

Há muito que Lawrence Stroll traçou um plano para levar a sua equipa ao topo de F1. O canadiano previu cinco anos para esse processo, a equipa surgiu em 2021, aproveitando os despojos da Racing Point, estamos no quarto ano de ‘vida’ e em 76 Grandes Prémios o que Stroll tem para mostrar são nove pódios e duas melhores voltas. Um por Vettel em 2021, os outros oito conseguidos por Alonso em 2023.

Conseguir o contributo de Adrian newey seria certamente um bom ‘acelerador’ desse processo.

Fernando Alonso acredita que é um “bom sinal” o facto de a Aston Martin ser uma das equipas que tem sido apontada como um potencial destino para Adrian Newey, no meio das notícias de que o designer vai deixar a Red Bull no primeiro trimestre de 2025, com o espanhol a saudá-lo como uma “lenda do desporto”.

Foi confirmado nos dias que antecederam o Grande Prémio de Miami deste fim de semana que Newey decidiu deixar a Red Bull após quase 20 anos na equipa, período durante o qual os carros que concebeu conquistaram seis títulos de construtores e sete campeonatos de pilotos.

Embora o próximo passo do Diretor Técnico ainda não tenha sido revelado, o seu nome tem sido associado a escuderias como a Ferrari e a Aston Martin, sendo Alonso um piloto com quem Newey já sugeriu anteriormente que gostaria de ter trabalhado.

Dado o ilustre historial de Newey no desporto – tendo também concebido carros vencedores de campeonatos para a Williams e a McLaren antes de se juntar à Red Bull – Alonso está igualmente cheio de elogios ao britânico: “Bem, ele é uma lenda do desporto”, comentou o espanhol no dia da imprensa em Miami. “Antes de mais, sinto-me privilegiado por conduzir neste momento da Fórmula 1 e nos últimos 20 anos e por partilhar este desporto com o Adrian, obviamente como concorrente, e é um privilégio.”

Em termos do quanto ele gostaria de trabalhar com Newey na Aston Martin, Alonso continuou: O facto de estar ligado à Aston Martin já é um bom sinal e uma boa notícia para nós, que uma lenda do desporto e a Aston Martin estejam ligadas de alguma forma”.

“Mas também estamos muito satisfeitos com o nosso departamento técnico, e vamos ver o que ele decide e se continua a trabalhar ou não no paddock. O mais importante para nós é concentrarmo-nos nos novos regulamentos, especialmente em 2026.”

Alonso não é o único a partilhar a sua admiração por Newey, com Lewis Hamilton também a reconhecer que gostaria “muito” de trabalhar com o designer, caso este se junte a ele na Ferrari em 2025.