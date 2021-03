Fernando Alonso: ” Aprendi muito no meu tempo longe da F1″.

Fernando Alonso é uma força da natureza e um piloto que faz falta à F1, não só pela sua rapidez e classe, mas sobretudo pela experiência que pode dar à equipa. Não se espera que os dois anos fora da F1 lhe tenham roubado qualidades, mas isso é algo que só o tempo dirá.

Em teoria a (agora) Alpine não perdeu nada com a troca de Ricciardo por Alonso, e provavelmente o ónus da equipa eventualmente não fazer melhor que em 2020 pode ser mais seu do que do espanhol, a quem os testes correram bem.

Apesar do começo de ano azarado com um acidente que obrigou a uma cirurgia ao maxilar, cuja recuperação deveria ser de seis semanas, passado quatro o espanhol estava ao volante de um monolugar de F1. Não se notou qualquer “ferrugem” em pista, mas fora dela, a atitude terá mudado. Agora mais leve e mais sorridente, a postura de Alonso é aquela de quem realmente teve saudades da F1. Mas a sua sede de vitórias continua intacta e são vários os comentários sobre as constantes exigências. A Alpine tem do seu lado um dos pilotos mais experientes e talentosos da grelha.

“Ainda temos de entender um pouco das características do novo pacote aerodinâmico e das regras de 2021. Há trabalho pela frente, mas acho que cumprimos o plano delineado. Estou feliz com o número de voltas e com a informação que conseguimos, mas ainda precisamos analisar tudo. Não usamos muitos pneus macios. A nossa ideia era rodar bastante com pneus mais duros. Então vamos ter que esperar até a qualificação no GP do Bahrein para saber onde estamos“, disse Alonso no final dos testes.

“Estou muito entusiasmado. Tem havido muita preparação para este momento, não só com a equipa durante os testes e o trabalho feito em ambas as fábricas durante o período de Inverno, mas também pessoalmente. Desde que aceitei integrar a equipa Alpine F1, esforcei-me muito para estar física e mentalmente preparado. Aprendi muito no meu tempo longe da Fórmula 1, especialmente todos os diferentes estilos de corridas. Estou agora de volta à F1 e muito motivado para o que deverá ser uma temporada desafiante pela frente. Foi divertido estar de volta ao volante de um carro de F1 nos testes, mas agora mal posso esperar para ir às corridas”, acrescentou Alonso.