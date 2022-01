F1: Fernando Alonso vai ter saudades de Kimi Raikkonen | AutoSport

Kimi Raikkonen despediu-se da F1 e Fernando Alonso admitiu que vai ter saudades do finlandês. Ambos começaram a sua carreira na F1 em 2001 e como tal partilharam muitos momentos juntos dentro e fora de pista.

Alonso falou um pouco da sua relação com o agora ex-piloto de F1 e da forma como ambos olham para a F1:

“Quando estás no momento em que fazes a tua estreia, não tens uma ideia clara do que o futuro te trará”, disse ele no podcast Beyond the Grid. “Obviamente, ambos tivemos momentos fantásticos na Fórmula 1, ambos ganhámos campeonatos que talvez, em 2001, não tivéssemos a certeza que conseguiríamos ganhar. Mas estou feliz por partilhar tantos anos com Kimi; ele é uma personagem muito boa da Fórmula 1 e vamos sentir muito a sua falta no próximo ano”.

“Ele é muito honesto, ele é o que se vê”, explicou Alonso. “Parte desta máscara que vemos dele, sendo muito frio e não falando muito, há uma pessoa diferente no seu interior. Não é o Iceman. Acho que ele é bastante quente por dentro; talvez seja preciso vê-lo fora das corridas para ver o verdadeiro Kimi”.“Encontramo-nos por vezes nos aeroportos, fora do paddock, em restaurantes… às vezes em festas”! Alonso riu. “Depois das corridas, ele é um dos tipos com quem se pode falar honestamente sobre diferentes tópicos e ele vai directo ao assunto. Partilho muitas das suas ideias e dos seus pensamentos sobre a Fórmula 1 e sobre este mundo. O que vivemos aqui é uma bolha e não a vida real. Temos aqui todas estas facilidades, temos esta vida fácil, viajamos em bons aviões, estamos em hotéis cinco estrelas, temos toda a ajuda de todos mas, ao domingo à noite, somos pessoas normais e tínhamos tendência para rir de como este mundo se torna falso”.