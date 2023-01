F1: Fernando Alonso vai bater mais um recorde em 2023 | AutoSport

Fernando Alonso continua a acumular números impressionantes e a sua longevidade no desporto vai deixar marcas. O espanhol irá acumular mais um recorde na sua carreira.

Alonso vai para a sua 20 época na F1 o que será um recorde. Rubens Barrichello foi o primeiro a chegar às 19 épocas, como fez depois Michael Schumacher e Kimi Raikkonen. Alonso será o primeiro a chegar às duas dezenas de temporadas no Grande Circo, contando que esteve dois anos afastado a mostrar o seu talento no endurance e no Dakar. Graham Hill e Jenson Button estiveram 18 épocas na F1, mais uma do que Riccardo Patrese. Jack Brabham, Jo Bonnier e Sebastian Vettel fizeram 16 épocas, tal Lewis Hamilton, que vai igualar este ano Patrese.