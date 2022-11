F1: Fernando Alonso teve o dobro de desistências por problemas técnicos que Esteban Ocon | AutoSport

Fernando Alonso voltou a terminar uma corrida mais cedo, com problemas na sua unidade motriz. O número de abandonos do piloto espanhol é elevado e a irritação óbvia. E os números não mentem, Alonso tem tido mais abandonos que Esteban Ocon.

Com o abandono no México, Alonso ficou apeado por cinco vezes este ano, tudo com problemas na unidade motriz. Em comparação, Ocon apenas desistiu por duas vezes. Apenas os pilotos da Alfa Romeo se aproximam dos números de Alonso, com Valtteri Bottas a desistir por seis vezes (todas com problemas técnicos) e Zhou Guanyu com seis desistências (cinco por problemas técnicos). A fiabilidade do carro de Alonso já motivou queixas do espanhol, que já disse que “é sempre o carro 14 que avaria”.

Esteban Ocon, companheiro de equipa do bicampeão, foi questionado sobre as palavras do espanhol relativamente aos abandonos. O francês respondeu aos comentários: “A minha caixa de velocidades partiu-se em Imola. O carro avariou em Silverstone, desisti em Singapura. O meu carro também avaria. Tive seis mudanças de motor, como ele. Obviamente, o dele avariou no México, mas ambos temos o mesmo número de motores”, disse ele.

Do outro lado da balança estão os dois pilotos da Mercedes e Lando Norris que ainda não sofreram qualquer falha na unidade motriz. Já Daniel Ricciardo, colega de Lando Norris, também tem tido azar neste capítulo já com duas desistências por falhas mecânicas. A fiabilidade a revelar-se um dos grandes fatores diferenciadores deste ano.