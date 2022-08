F1, Fernando Alonso: teorias da conspiração sobre mercado de pilotos são “tristes e irritantes” | AutoSport

Fernando Alonso achou “triste e irritante” ler sugestões de uma conspiração envolvendo o espanhol, Flavio Briatore e Mark Webber sobre a novela do mercado de pilotos que rodeia a Alpine.

Alonso foi a primeira peça do dominó a cair no mercado de pilotos, quando na manhã da segunda-feira após o Grande Prémio da Hungria, ter anunciado a sua troca surpreendente da Alpine para a Aston Martin em 2023.

Isto levou a que a Alpine anunciasse o seu piloto reserva, Oscar Piastri, como substituto de Alonso para o próximo ano, porém Piastri negou qualquer acordo com a equipa de Enstone e garantiu que não ia pilotar pela Alpine no próximo ano, uma vez que já corriam rumores de que tinha assinado contrato com a McLaren, confirmados esta semana com a rescisão de contrato de Daniel Ricciardo com a equipa britânica.

No meio deste ‘louco’ mercado de pilotos, foram feitas ligações entre Alonso, o seu antigo chefe de equipa, Flavio Briatore e o diretor desportivo de Piastri, Mark Webber, que também foi piloto de Briatore durante a sua carreira na Fórmula 1.

Contudo, Alonso negou ter havido qualquer envolvimento de Briatore na sua mudança para a Aston Martin ou que Webber estivesse ciente das suas intenções, e achou “bastante triste e irritante ler essas conspirações”.

“Tomei esta decisão, porque durante alguns meses tinha estado a conversar com a equipa sobre a renovação de contrato, e nada chegou oficialmente, nada aconteceu oficialmente”, explicou Alonso.

“A Aston Martin chamou-me depois de Sebastian [Vettel] ter anunciado o fim de carreira. Se Sebastian continuasse, isto provavelmente não aconteceria, a mudança para a Aston Martin. Portanto, foram decisões muito claras e muito fáceis do meu lado”.

“O que aconteceu depois e o que está a acontecer com o Oscar [Piastri], como eu disse, não é nada comigo. Vou ficar completamente de lado”.

Fernando Alonso acrescentou que Briatore “não fazia parte de nenhuma das negociações”.

“O Flávio vinha a algumas corridas”, disse Alonso. “Mas como devem saber, ele pode ter acordos com Stefano [Domenicali], a Fórmula 1 e o paddock club e outras coisas, mas nada relacionado comigo”.

A Comissão de Reconhecimento de Contratos da Fórmula 1 vai tomar uma decisão sobre a posição de Piastri numa audiência na próxima segunda-feira, que terá impacto nos planos da Alpine e da McLaren para o próximo ano.

Alonso disse ter ficado “surpreendido” com a situação de Piastri, mas nomeia o australiano como “um talento incrível para qualquer equipa”. Alonso desejou o melhor para Piastri e para a Alpine.

“[A Alpine] vai ser a minha equipa este ano, mas vai ser sempre a minha equipa no meu coração, porque conseguimos coisas que eram impensáveis quando iniciámos a relação”, disse Alonso.

“Voltei ao desporto também graças à Alpine. Só lhes desejo o melhor”.