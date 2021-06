F1, Fernando Alonso: “Tenho algumas esperanças para França” | AutoSport

Fernando Alonso conseguiu um bom resultado no GP do Azerbaijão, tendo atingido o 6º posto final. Ainda assim, o espanhol pensa que Mónaco e Baku não eram as pistas certas para a Alpine. Portimão e Barcelona foram pistas onde Alonso se sentiu melhor e espera que em Paul Ricard seja também uma boa pista para a equipa.

“No Mónaco e em Baku perdemos um pouco. Foi pior no Mónaco enquanto em Baku estivemos mais perto, mas penso que precisamos de voltar a Barcelona e a Portimão. Temos algumas esperanças para França, de que podemos voltar a esse tipo de desempenho. Nos circuitos citadinos, a preparação dos pneus está a ajudar de alguma forma os nossos adversários, de modo a aumentar os seus desempenhos. Eles estão agora a lutar pela pole position, mas não acreditamos que isso seja da melhoria dos carros: é apenas a forma como eles tiram o melhor nos pneus nos circuitos citadinos.”