F1, Fernando Alonso: “Temos de encontrar alguma consistência” | AutoSport

“Penso que precisamos de encontrar alguma consistência. Talvez um dos pontos fracos seja o facto de o carro ter de funcionar numa janela muito estreita” disse Alonso citado pelo autosport.com “É o mesmo para todos, mas parece que estamos com mais dificuldades e seria bom se conseguíssemos ter sempre um nível estável no próximo ano. Além disso, teremos de melhorar a velocidade em linha reta – penso que esse foi, em termos de desempenho, o nosso ponto fraco. Sempre um pouco lentos nas retas. Se quiséssemos ser tão rápidos como os outros, tínhamos de baixar demasiado a asa traseira. Depois, acabámos por ser lentos também nas curvas.”

Foi um dos problemas que a Aston Martin encontrou este ano. A janela operacional pequena do AMR23 implicou um rendimento menos positivo em algumas pistas e condições. Um problema que afeta outras equipas e que está ligado à nova filosofia dos carros, com o efeito solo a ter mais preponderância na criação de apoio aerodinâmico:

Fernando Alonso já tem a sua lista de presentes que quer receber, não no Natal, mas sim na época 2024. O piloto espanhol apontou alguns dos pontos fracos do carro de 2023, pontos que terão de ser revistos para garantir que a equipa sobe o rendimento.

