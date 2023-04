F1, Fernando Alonso: “Temos de crescer como equipa, também fora de pista” | AutoSport

Humildade. É a palavra de ordem para a época 2023 da Aston Martin. O ano corre muito bem e com três pódios em três corridas, a Aston Martin só pode estar feliz com estas primeiras provas. Mas Fernando Alonso continua com um discurso otimista, mas cauteloso.

Para o espanhol, há ainda coisas boas a chegar, mas defende que a prioridade da equipa é aprender para melhorar no futuro:

“Parece que a qualificação é importante agora, porque o ritmo das corridas é muito semelhante e entramos agora numa parte da temporada que vai ser muito interessante: que equipa está a desenvolver o carro mais rapidamente?” comentou Alonso na Austrália recentemente. “Penso que estando as três primeiras corridas fora da Europa, é difícil trazer upgrades e coisas desse género. Mas a partir de agora, talvez vejamos o nível das equipas a mudar um pouco, corrida a corrida, dependendo de quem traz uma atualização que seja suficientemente boa”.

“Precisamos de aprender e precisamos de crescer como uma equipa, também talvez agora fora de pista porque estamos a correr contra Red Bull, Mercedes, Ferrari, equipas que estão habituadas a este tipo de ritmo de desenvolvimento e coisas do género. E talvez estejamos apenas num processo de aprendizagem. Portanto, encaramos este 2023 de uma forma muito humilde e vamos ver como corre” concluiu ele.