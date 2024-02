F1, Fernando Alonso: “Talvez Lewis possa dar aquele extra” à Ferrari para lutar pelo campeonato | AutoSport

A notícia da ida de Lewis Hamilton para a Ferrari apanhou também Fernando Alonso de surpresa, mas o piloto espanhol estranha que a mudança de equipa seja um “sonho de infância” do britânico.

Lewis Hamilton escreveu nas redes sociais que se sentia afortunado “depois de ter alcançado coisas com a Mercedes com que só podia ter sonhado em criança, ter agora a oportunidade de realizar outro sonho de infância. Conduzir com o vermelho da Ferrari”. No entanto, Alonso estranha estas palavras do britânico na sua primeira reação após a confirmação da sua saída da Mercedes. “Não era o sonho de infância dele há 12 meses, não? Ou há dois meses, acho eu, porque nessa altura era um sonho diferente”, disse ontem o piloto espanhol.

Ainda assim, Alonso explicou que “foi uma surpresa, não vou mentir. Mas não foi por causa da mudança em si, foi apenas porque, visto de fora, parecia que ele estava muito ligado à Mercedes e era muito leal. Foi um pouco inesperado, mas não sei a razão por detrás disso. Não sei nada, por isso é mais uma questão para ele. Não prestei muita atenção nem passei muito tempo a pensar nisso”.

Com experiência de pilotar pela Ferrari, Alonso acrescentou que espera que Hamilton “goste da experiência, acho que é uma equipa muito especial. É ainda mais especial quando se ganha”. No entanto, o espanhol lembrou que “é essa a questão, é preciso ganhar”, ainda que admita que “talvez Lewis possa trazer aquele extra para lutar pelo campeonato. Porque acho, como disse, que o carro está lá. No final do ano passado, mesmo com um carro da Red Bull muito dominante, a Ferrari conseguiu igualar os tempos por volta”.