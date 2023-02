F1, Fernando Alonso: “talentoso” Lance Stroll “tem a possibilidade de ser Campeão” | AutoSport

Fernando Alonso prepara-se para mais um novo capítulo na sua carreira na Fórmula 1, depois de trocar a Alpine pelo projeto aliciante que a Aston Martin lhe propôs. A equipa de Silverstone tem como objetivo lutar por vitórias e até pelo título mundial, num plano que passa pelo crescimento da estrutura em meios técnicos e físicos.

Numa entrevista à equipa, Alonso disse que ficaria orgulhoso se a vitória da Aston Martin não fosse conquistada por ele, elogiando o seu novo companheiro de equipa Lance Stroll.

“Continuarei muito orgulhoso se a equipa ganhar sem mim no carro”, explicou Alonso. “Terei muito orgulho no processo e no meu contributo para o projeto. Em Lance, a equipa tem um piloto que é super jovem, super talentoso e tem a possibilidade de ser Campeão do Mundo. Vê-lo alcançar isso e ter desempenhado um papel nisso, quer esteja ou não ao volante, será especial para mim”.

Salientando que conhece Stroll “há 11 anos”, o bicampeão do Mundo de Fórmula 1 admite ter ficado impressionado com os desempenhos do piloto canadiano em corridas com condições meteorológicas adversas. “Tem velocidade, e tem talento. Mostrou-o muitas vezes, especialmente em condições de chuva. Lembro-me da pole position de Lance na Turquia e de algumas das suas outras excelentes performances com pista molhada. Para pilotar a esse nível em condições difíceis, é preciso ter uma sensação especial com o carro”, garantiu.