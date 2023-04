F1: Fernando Alonso surpreendido pelo avanço da Aston Martin | AutoSport

Fernando Alonso não esperava estar esta época a lutar por pódios. O plano inicial do piloto era um 2023 de aprendizagem e evolução, mas a Aston Martin teve uma subida de forma tremenda e o piloto espanhol tem marcado presença em todos os pódios até agora. Agora espera poder lutar por algo mais.

Alonso admitiu que a sua atual equipa excedeu as suas expetativas, mas tem agora fé que as melhorias que estão para chegar possam aproximar a equipa ainda mais do topo:

“Esperava que 2023 fosse uma época de aprendizagem e que em 2024 talvez conseguíssemos desafiar a Ferrari e a Mercedes”, disse Alonso. “Mas desafiámo-los logo no Bahrain, na primeira corrida, por isso, obviamente, agora tudo parece mais otimista. Agora temos de cumprir. Isto é algo que veremos muito em breve. A partir de Baku, Imola e Barcelona, as equipas vão começar a fazer melhorias nos carros e nós também temos de ser uma equipa de topo nesse aspeto.”