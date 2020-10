F1, Fernando Alonso: “Sou um nove em tudo”

Em 2021 Fernando Alonso está de regresso à Fórmula 1 com a equipa Alpine. Depois de ter saído do desporto em 2018, Alonso já passou pelo Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC), pelo Rally Dakar e pela IndyCar, onde fez a mítica corrida de Indy500.

Numa das conferências de imprensa a promover o seu documentário da Amazon Prime (CLIQUE AQUI PARA VER O TRAILER), quando perguntado se era dos pilotos mais completos, o espanhol respondeu:

“Considero-me bastante completo, talvez seja um nove em tudo. Pode haver um piloto mais rápido em chuva ou aos sábados, mas eu estou perto do topo em várias categorias e isso num campeonato é bom”.

“Ao longo da minha carreira, quando os motores eram V10 ou V8, estive sempre nas primeiras posições. No molhado estive sempre bem e agora que estive em outras categorias, como o Rally Dakar, e ficar entre os cinco primeiros foi muito bom. Ou chegar à Indy500 e conseguir liderar, foi uma surpresa para mim”, disse Alonso.

“É assim que se descobre como um piloto se pode adaptar a qualquer carro, categoria, circunstância e aproveitar isso em seu benefício. Estás ciente das tuas limitações, e tentas esconder isso dos teus rivais, tentando sempre enfatizar as tuas qualidades”, explicou Alonso.