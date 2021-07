F1, Fernando Alonso: “Sou e serei sempre um piloto limpo” | AutoSport

No GP da Grã Bretanha, Fernando Alonso foi avisado para não mudar tantas vezes de trajetória nas retas, mas o espanhol fez questão de dizer que sempre foi e sempre será um piloto limpo.

As longas retas de Silverstone permitem que os perseguidores consigam aproveitar o efeito de cone de aspiração, o que dá sempre alguma vantagem a quem vem atrás. O que a maioria dos pilotos tenta fazer é mudar de trajetória para cortar esse efeito e manter-se na frente. Alonso foi avisado pela direção de corrida, na corrida Sprint, para não fazer tantas vezes mas no final fez questão de dizer que não é um piloto que joga sujo:

“Sempre fui um piloto limpo e continuarei a ser durante toda a minha carreira”, acrescentou Alonso. “Acho que sou um dos poucos que não tem nenhum ponto na licença”.

Uma das queixas que Alonso fez no início do fim de semana em Silverstone ao diretor de corrida, Michael Masi, está relacionada com o episódio da qualificação na Áustria, em que Sebastian Vettel prejudicou a volta do piloto da Alpine, queixas essas que não tiveram ainda resposta adequada:

“Tentámos falar com o diretor de corrida mas tivemos poucas respostas, e isso foi estranho”, disse ele. “Não quero estar sempre a culpar os outros, não quero estar a chorar em todas as corridas por algo que os outros fazem. Assim, compreendemos que a solução é fazer o que os outros estão a fazer. Essa é a única coisa que podemos fazer”.