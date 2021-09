F1, Fernando Alonso: “Sou agora um piloto mais completo” | AutoSport

Fernando Alonso considera que é um piloto mais completo agora, depois das suas experiências fora da F1, nos dois anos em que esteve ausente. O espanhol considera que essas experiências o tornaram melhor.

Depois do divórcio com a McLaren, Alonso experimentou o endurance e o Dakar, tendo já antes experimentado a competição na Indy 500. O espanhol acredita que essas experiências só o beneficiaram, apesar de nem todos os ensinamentos serem válidos para a F1:

“Aprendi com todas essas experiências. Por exemplo, o espírito de equipa e o esforço em corridas de endurance é notável, e ensinou-me quanto esforço de equipa pode melhorar o seu desempenho geral. Não tenho a certeza de quanto do meu estilo de condução pode ser aplicado à F1 – no Dakar, por exemplo, trava-se frequentemente com o pé esquerdo enquanto se está a todo o gás, o que é completamente proibido num carro de F1. Mas eu sou agora um piloto mais completo.”

As exigências da F1 são muito específicas, assim como o treino:

“É preciso voltar a um regime de formação diferente”, disse ele. “Especialmente com o pescoço – é algo único na F1 o quanto é necessário treiná-lo. Temos de nos preparar bem e mesmo que estejamos preparados – ou se pense que está preparado – para as primeiras corridas, só se está perfeitamente apto pela corrida três ou quatro, depois de ter completado algumas corridas”.