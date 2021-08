F1, Fernando Alonso: “ser um dos mais completos pilotos de desportos motorizados do mundo” | AutoSport

Fernando Alonso pode ter vencido “apenas” dois títulos mundiais de F1, mas é considerado por muitos, um dos melhores pilotos que já passou na disciplina. O piloto, que recentemente comemorou 40 anos de vida, chegou à F1 em 2001 e passou pela Minardi, Renault, Ferrari, McLaren e agora, Alpine, onde o seu CEO o comparou a Michael Schumacher em termos de ética de trabalho.

O piloto espanhol, em entrevista à SkySports, afirmou que aprendeu muito com o ex-piloto e 7 vezes campeão do Mundo de F1.

“Michael é uma lenda do desporto. Aprendi muito com ele em 2001 até 2004 e depois em 2005 e 2006, estava a lutar lado a lado e roda com roda com Michael. É preciso respeitar de forma diferente o Michael do que qualquer outro condutor. Esse tipo de momentos e apertos de mão, coisas assim, foram um momento de alívio porque estávamos a lutar muito na pista, mas ainda havia um humano atrás daquele capacete vermelho”.

Em 2005, Alonso conquistou o seu primeiro campeonato do Mundo, batendo Kimi Raikkonen e Michael Schumacher, que tinha vencido o título consecutivamente desde 2000. Alonso recordou essa altura, em que bateu o piloto que ainda é um dos dois pilotos com mais campeonatos do Mundo de F1 conquistados.

“É um daqueles momentos em que se atinge o objetivo de vida. Tinha 24, 25 anos de idade, por isso não se pode ser mais feliz, orgulhoso e parece que não há mais depois disso que se possa desejar. [Mas] está enganado porque imediatamente na próxima corrida há outro alvo, outro desejo e estás a pensar em algo diferente.Mas nessa altura, nessa hora ou hora e meia de celebração, estás extasiado”.

Nos anos em que esteve afastado da F1, Fernando Alonso experimentou várias competições e não esconde que ainda tem a ambição de conquistar outros títulos fora da F1.

“Tenho a ambição de continuar a conquistar diferentes objetivos – a Indy 500 continua a ser muito apelativa, o Dakar, outras categorias diferentes, e tentar ser um dos mais completos pilotos de desportos motorizados do mundo. Talvez no lado pessoal, um dia tornar-me pai, ter a minha própria família, sejam sempre objectivos que preciso de cumprir e eu estou nessa altura da minha vida”.