F1, Fernando Alonso sentiu-se “mais desejado” pela Aston Martin do que pela Alpine | AutoSport

Fernando Alonso revelou ter optado por trocar a Alpine pela Aston Martin para a próxima época depois de sentir que a segunda “o desejava” mais do que a sua atual equipa.

A Aston Martin não perdeu tempo em contratar um piloto para substituir Sebastian Vettel, que anunciou que se ia retirar no final da temporada. Apenas quatro dias mais tarde, Alonso confirmou que iria substituir o tetracampeão do mundo.

A Alpine esperava que o piloto espanhol permanecesse na equipa por mais um ano, enquanto que a Aston Martin lhe ofereceu de imediato um contrato de dois anos, indo ao encontro das exigências do veterano das Astúrias.

“Penso que a Aston [Martin] estava à espera da decisão [de Vettel]”, disse Alonso.

“Eles estavam contentes com o Sebastian [Vettel] para continuar mais um ano na equipa, mas no final o ‘Seb’ decidiu parar e começaram a chamar alguns pilotos que estivessem interessados”.

“Eu era um desses, e ainda estava disponível. Começámos a falar nesse fim-de-semana, brevemente, sobre as condições que eu esperava e o que eles esperavam de mim, e cumprimos muito rapidamente as nossas expectativas”.

“Na segunda-feira de manhã assinámos e decidimos anunciar muito rapidamente antes de qualquer fuga de informação. Senti que era a decisão certa para me mudar para a Aston Martin, porque eles realmente desejavam-me”.

Por outro lado, o chefe de equipa da Alpine, Otmar Szafnauer, declarou que só soube da troca de Alonso quando o comunicado de imprensa foi emitido.

Alonso confirmou que esta era provavelmente a verdade porque Szafnauer não tinha estado envolvido nas negociações para o manter na Alpine, pelo que não havia necessidade de o informar.

“O Otmar provavelmente não sabia de nada, mas eu informei [o CEO da Alpine] Laurent Rossi e [o CEO da Renault] Luca de Mayo, os meus mecânicos e os meus engenheiros”, acrescentou Alonso.

“Todas as pessoas que estiveram envolvidas nas negociações foram informadas antes de qualquer anúncio. O Otmar não esteve envolvido nas negociações, e provavelmente o Laurent e o Luca não o informaram antes do anúncio, e ele ficou surpreendido com isso”.