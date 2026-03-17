F1, Fernando Alonso: “Se alguém gosta disto, não sabe o que são corridas a sério”

Fernando Alonso continua a manifestar forte descontentamento com as novas regras da Fórmula 1 em 2026, numa fase em que a Aston Martin atravessa um início de temporada particularmente difícil, marcado por problemas de fiabilidade e falta de competitividade.

O piloto espanhol voltou a abandonar no Grande Prémio da China, depois de as vibrações do AMR26 se tornarem insuportáveis durante a corrida. O abandono confirmou mais um fim de semana complicado para a equipa.

As dificuldades em pista, aliadas às características do novo regulamento técnico, levaram Alonso a deixar críticas claras ao rumo da categoria, sobretudo devido ao peso crescente da gestão de energia.

A frustração resulta não só das regras, mas também das limitações do próprio carro. O espanhol explicou que as vibrações se intensificaram ao longo do fim de semana, tornando impossível continuar em pista.

“Continuar até ao fim da corrida sem conseguir sentir as mãos e os pés não fazia sentido. As vibrações foram piores do que em qualquer outra sessão e já estávamos uma volta atrás, em último lugar, por isso não havia motivo para continuar”, afirmou.

O bicampeão do mundo chegou mesmo a descrever a atual Fórmula 1 como um “campeonato de baterias”, numa referência à crescente dependência da componente elétrica nas unidades motriz, que agora representam uma fatia muito maior do desempenho dos carros.

“É terrível”, disse aos jornalistas após a corrida. “Se alguém gosta disto, então não sabe realmente o que são corridas a sério. Nada divertido. É como jogar Mario Kart. Isto não é corrida. Aceleras, ultrapassas, ficas sem bateria, e na reta seguinte aceleram e ultrapassam-te outra vez. Para mim, é uma piada.”

Com duas corridas disputadas, Alonso ainda não conseguiu terminar qualquer Grande Prémio em 2026, refletindo as dificuldades da Aston Martin em adaptar-se ao novo ciclo regulamentar. O cenário reforça as preocupações internas na equipa, que procura soluções rápidas para melhorar a fiabilidade e tornar o carro mais competitivo nas próximas provas.

Foto: MPSA