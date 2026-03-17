F1, Fernando Alonso: “Se alguém gosta disto, não sabe o que são corridas a sério”
Fernando Alonso continua a manifestar forte descontentamento com as novas regras da Fórmula 1 em 2026, numa fase em que a Aston Martin atravessa um início de temporada particularmente difícil, marcado por problemas de fiabilidade e falta de competitividade.
O piloto espanhol voltou a abandonar no Grande Prémio da China, depois de as vibrações do AMR26 se tornarem insuportáveis durante a corrida. O abandono confirmou mais um fim de semana complicado para a equipa.
As dificuldades em pista, aliadas às características do novo regulamento técnico, levaram Alonso a deixar críticas claras ao rumo da categoria, sobretudo devido ao peso crescente da gestão de energia.
A frustração resulta não só das regras, mas também das limitações do próprio carro. O espanhol explicou que as vibrações se intensificaram ao longo do fim de semana, tornando impossível continuar em pista.
“Continuar até ao fim da corrida sem conseguir sentir as mãos e os pés não fazia sentido. As vibrações foram piores do que em qualquer outra sessão e já estávamos uma volta atrás, em último lugar, por isso não havia motivo para continuar”, afirmou.
O bicampeão do mundo chegou mesmo a descrever a atual Fórmula 1 como um “campeonato de baterias”, numa referência à crescente dependência da componente elétrica nas unidades motriz, que agora representam uma fatia muito maior do desempenho dos carros.
“É terrível”, disse aos jornalistas após a corrida. “Se alguém gosta disto, então não sabe realmente o que são corridas a sério. Nada divertido. É como jogar Mario Kart. Isto não é corrida. Aceleras, ultrapassas, ficas sem bateria, e na reta seguinte aceleram e ultrapassam-te outra vez. Para mim, é uma piada.”
Com duas corridas disputadas, Alonso ainda não conseguiu terminar qualquer Grande Prémio em 2026, refletindo as dificuldades da Aston Martin em adaptar-se ao novo ciclo regulamentar. O cenário reforça as preocupações internas na equipa, que procura soluções rápidas para melhorar a fiabilidade e tornar o carro mais competitivo nas próximas provas.
Foto: MPSA
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
1 comentários
Deixe aqui o seu comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.
FormulaTwo+1
17 Março, 2026 at 15:27
Olhem para a foto do homem com os magníficos óculos escuros… Será para esconder as lágrimas face à incapacidade de sempre de aceitar que não é um piloto ganhador? De facto, já lá vai o tempo… Desde que um certo rookie se lhe impôs, a frustração do Nando aumenta dia após dia! É notório que desde então Fonso ganhou um andar novo!.. Tão novo que até lhe permitiu ganhar um certo GP de Singapura! Força Nando!