F1: Fernando Alonso satisfeito e… preocupado com performance de Aston Martin

Fernando Alonso ficou agradavelmente surpreendido com o forte desempenho da Aston Martin no Grande Prémio da Hungria, onde terminou em quinto lugar e o seu companheiro de equipa Lance Stroll em sétimo — marcando um contraste gritante com as suas dificuldades em Spa. Alonso chegou mesmo a acreditar brevemente que um pódio seria possível.

Embora satisfeito com o resultado, Alonso admitiu que era “preocupante” que a equipa não compreendesse totalmente por que razão o carro estava tão competitivo. Ele observou que o traçado do circuito pode ter sido adequado ao AMR25 e que uma nova asa dianteira mais agressiva introduzida para a Hungria pode ter desempenhado um papel importante. Ele salientou a necessidade de a equipa analisar as diferenças entre Spa e a Hungria para determinar a causa exata da oscilação no desempenho.

“Acho que não poderia ter corrido melhor do que isto, obviamente”, disse Alonso. “Alguém me disse que os dois McLaren estavam muito próximos um do outro em determinado momento. Isso teria sido ainda melhor, mas não aconteceu. Mas sim, tirando isso, acho que maximizámos o desempenho do carro na qualificação e na corrida.”

“É uma surpresa, sem dúvida”, afirmou. “É uma surpresa agradável. O lado positivo é que fomos competitivos e rápidos. O lado preocupante é que não sabemos porquê. De certa forma, precisamos desta semana na fábrica para analisar exatamente quais são as diferenças entre Spa e a Hungria, quais são as diferenças no carro, na afinação, nos dispositivos aerodinâmicos com que corremos. O mais importante para nós foi a asa dianteira, que era nova neste fim de semana. Se essa asa dianteira nos dá tanto desempenho, isso é uma ótima notícia, mas acho que isso tem de ser compreendido neste momento.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA