F1: Fernando Alonso ri-se da reputação de ser um mau colega de equipa

Fernando Alonso é conhecido por ser um piloto que quer a equipa toda do seu lado e que não se importa de fazer o que for preciso para ter vantagem. Essa determinação fez com que ganhasse fama de mau colega de equipa, mas o espanhol ri-se dessas acusações e deu vários exemplos.

Alonso disse que ainda é amigo de Jarno Trulli e Giancarlo Fisichella, bem como dos seus companheiros de equipa de Le Mans, e é “o mesmo com Stoffel (Vandoorne), Jenson (Button) e agora com o meu colega de equipa Esteban (Ocon)”.

“Esteban estava num kart entre o teste e a corrida no Bahrein, pelo que lhe enviei um kart da minha empresa para que pudéssemos conduzir juntos”, revelou ele. “Mesmo esta manhã, enviámos mensagens um ao outro. É por isso que vos digo que é algo de que me rio porque todos os meus colegas de equipa eram boas pessoas e bons amigos, não só quando estávamos na mesma, mas também durante o resto da minha carreira. Em muitas ocasiões, esta reputação é até útil porque quando mais tarde descobrem que sou normal, ficam sempre felizes e surpreendidos”.