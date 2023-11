F1: Fernando Alonso revoltado com rumores: “vai haver consequências” | AutoSport

Fernando Alonso foi esta semana positivamente ‘bombardeado’ com rumores sobre o seu futuro desportivo, e depois de ter testemunhado na primeira pessoa o alcance negativo destes devido à proporção que tomaram, o espanhol alerta agora para as “consequências” dos rumores infundados sobre o seu futuro e diz que vai atuar sobre isso, dizendo que “vai haver consequências” para aqueles que espalharam esses rumores infundados sobre a sua possível saída da Fórmula 1 e por inerência, da Aston Martin.

Tudo começou com um ‘tweet’ do jornalista da televisão espanhola, Albert Fabrega, que nada dizia, mas foi o suficiente para nascerem dali os mais díspares rumores.

O rumor depressa foi negado, Fernando Alonso vai continuar na F1, e na Aston Martin, o espanhol acrescentou ainda que se tratou apenas de pessoas que “querem seguidores na internet”, com Alonso a dizer que ficou particularmente descontente com a ligação à Red Bull e estar a perder a confiança no projeto Aston Martin: “eu vou garantir que haja consequências”, disse, embora não tenha entrado em detalhes.