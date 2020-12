F1: Fernando Alonso reunido com o R25 em Abu Dhabi

Para além do teste com a Renault, Fernando Alonso vai ter mais tempo em pista. O piloto espanhol irá estar com o R25, carro com que ganhou o campeonato de 2005.

O espanhol venceu o primeiro dos seus dois Campeonatos do Mundo neste carro e irá para a pista na sexta-feira, sábado e domingo desta semana. O R25 ganhou oito corridas durante a época de 2005 com o Alonso a ganhar sete dessas corridas. Um total de sete poles e 18 pódios.

“É muito emocionante ver o R25 correr de novo a sério, e ter o Fernando ao volante é a cereja no topo bolo”, disse Abiteboul. “Essa parceria foi um momento clássico na F1 e continua a ser uma das mais orgulhosas realizações da Renault no desporto automóvel. Embora o carro seja um símbolo das nossas realizações passadas, Fernando reflete a nossa ambição de continuar a insistir em mais sucesso e recapturar esses momentos e emoções incríveis. Claro que quaisquer resultados estarão agora sob o nome da Alpine, mas o nosso sucesso futuro será tudo uma homenagem a este tempo incrível na história da Renault”.