F1: Fernando Alonso recebeu um presente especial da Aston Martin

Fernando Alonso recebeu da Aston Martin um presente especial: um Aston Martin Valkyrie, um superdesportivo V12 de 6,5 litros com 1.155 cv, concebido por Adrian Newey. O Valkyrie é limitado a apenas 150 unidades e foi projetado por Newey durante o período em que a Aston Martin patrocinava a Red Bull.

Os rumores dizem que Adrian Newey, deverá juntar-se à Aston Martin em 2025, com o anúncio a ser feito ainda antes do GP do Azerbaijão. Lawrence Stroll, presidente executivo da Aston Martin, elogiou Newey como o mais talentoso da F1 e fez uma oferta significativa para atraí-lo para a equipa. O próprio Stroll reconheceu que espera que Newey se junte à equipa em breve, o que pode ser mais um sinal que o engenheiro britânico aceitou a proposta de Stroll.

The day has arrived! 🤩 I am a proud owner of the best road legal car on the planet. What a privilege to work for this brand. 💚 @astonmartin #Valkyrie #astonmartin pic.twitter.com/6zUjjrbxDI

— Fernando Alonso (@alo_oficial) September 4, 2024