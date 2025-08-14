F1: Fernando Alonso quer ver Felipe Drugovich a tempo inteiro em 2026
Fernando Alonso manifestou o seu apoio a Felipe Drugovich, esperando vê-lo competir em tempo integral na Fórmula 1 na temporada de 2026.
Drugovich, campeão da Fórmula 2 em 2022, atua atualmente como piloto de reserva da Aston Martin, participando em treinos livres e sessões de testes, mas ainda não se estreou num Grande Prémio. O brasileiro tem também sido associado a possíveis vagas na Cadillac para o próximo ano.
Alonso destacou o talento de Drugovich, sublinhando o seu domínio na F2:
“Ele tem um talento incrível, a Fórmula 2 foi uma demonstração. No dia a dia, vemos o seu desempenho no simulador e nos treinos livres. Dá sempre o que a equipa pede, mesmo com quilometragem limitada.”
Alonso concluiu:
“Seria interessante vê-lo numa vaga em tempo integral e espero que isso aconteça.”
Pity
14 Agosto, 2025 at 11:15
Pois.. Podias ter dado uma mãozinha, quando falhaste aquele treino livre por causa das dores nas costas, tinhas ficado o resto do fim de semana a recuperar e ele teria tido oportunidade de “mostrar serviço”. Isso é que era de amigo.
Mais a sério, eu também gostaria de ver o Drugovich na F1, gostei muito dele na F2, quando foi campeão, mas só o conseguiu na terceira tentativa, o que me deixa algumas interrogações. Como na Aston Martin não tem lugar, a sua última hipótese será conseguir uma vaga na Cadillac. Se não conseguir, deve esquecer completamente a F1.