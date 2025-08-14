F1: Fernando Alonso quer ver Felipe Drugovich a tempo inteiro em 2026

Fernando Alonso manifestou o seu apoio a Felipe Drugovich, esperando vê-lo competir em tempo integral na Fórmula 1 na temporada de 2026.

Drugovich, campeão da Fórmula 2 em 2022, atua atualmente como piloto de reserva da Aston Martin, participando em treinos livres e sessões de testes, mas ainda não se estreou num Grande Prémio. O brasileiro tem também sido associado a possíveis vagas na Cadillac para o próximo ano.

Alonso destacou o talento de Drugovich, sublinhando o seu domínio na F2:

“Ele tem um talento incrível, a Fórmula 2 foi uma demonstração. No dia a dia, vemos o seu desempenho no simulador e nos treinos livres. Dá sempre o que a equipa pede, mesmo com quilometragem limitada.”

Alonso concluiu: