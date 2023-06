F1: Fernando Alonso quer qualificações só com um carro em pista | AutoSport

Ainda este ano escrevemos um artigo em que fazíamos uma proposta de formato diferente para o calendário e para os fins de semana de corrida (Ver AQUI). Uma das sugestões que apontamos foi a de fazer qualificações com apenas um carro em pista. Fernando Alonso é defensor dessa ideia.

Segundo o piloto espanhol, uma das melhor formas de evitar o problema do trânsito nas qualificações, algo que vai afetar muito as duas qualificações deste fim de semana, pois Red Bull Ring é uma pista relativamente curta e rápida, é fazer qualificações apenas com um carro em pista. Assim, era a forma de garantir que o resultado não seria afetado por outros pilotos, além de dar mais destaque às equipas. Uma ideia que já foi usada no passado e que o espanhol gostaria de voltar a ver.