F1: Fernando Alonso quer pilotar com Max Verstappen em Le Mans | AutoSport

Max Verstappen tem batido vários recordes durante esta época, dominada pela Red Bull. O piloto neerlandês ainda quer vencer as duas corridas restantes, podendo elevar para 16 o número de triunfos em 2022. Nem o facto do seu companheiro de equipa estar na luta pelo segundo posto da classificação coloca um travão na intenção de bater recordes.

Fernando Alonso, que aos 41 anos ainda tem a mesma vontade do que tinha quando era um pouco mais novo apesar de não estar numa equipa que permita lutar por vitórias como aconteceu no passado, tem demonstrado gostar da atitude de Verstappen, tendo inclusivamente estado envolvido numa polémica acerca do valor dos títulos de Lewis Hamilton em comparação com os do piloto neerlandês, e aceitaria competir com o campeão em título nas 24 Horas de Le Mans.

“Sei que um dia Max também gostaria de fazer corridas de resistência, por exemplo, a corrida das 24 Horas de Le Mans”, afirmou Alonso em entrevista ao De Telegraaf. “Estou completamente aberto a fazer isso juntos. Definitivamente, devemos dar uma oportunidade se pudermos pilotar para uma equipa competitiva”.

Enquanto o piloto espanhol já competiu nas 24 Horas de Le Mans, na altura da pausa que fez na Fórmula 1, chegando ao pódio, Max Verstappen ainda não o fez, apesar de ter competido na prova virtual no ano passado. O piloto neerlandês é um fã dos simuladores e é presença assídua em provas virtuais, estando neste momento a competir nas 6 Horas de Spa da competição Le Mans Virtual Series .