F1: Fernando Alonso quer mais de 3 dias de testes e propõe alterações | AutoSport

Fernando Alonso voltou a criticar o curto número de dias do teste de pré-temporada no Barém. Se em 2023 o piloto espanhol, assim como George Russell, comparou o pouco tempo disponível de teste com a preparação que os atletas de outros desportos têm à sua disposição, este ano foi mais longe e apresentou alternativas ao formato atual dos ensaios coletivos da Fórmula 1.

Para Fernando Alonso três dias de treinos antes da época começar é pouco, por isso sugeriu duas alternativas ao formato atual: aumentar o número de dias ou permitir que as equipas coloquem dois monolugares em pista ao mesmo tempo.

“Temos um teste muito limitado no Barém. Tenho pensado nisto durante todo o inverno, em como é injusto termos apenas um dia e meio para nos prepararmos para um campeonato do mundo”, começou por dizer Alonso. “Não percebo porque é que não vamos para o Barém durante quatro dias, que podem ser dois por cada piloto. Se formos para três, que não é um número par, que é um número ímpar, não podemos dividi-lo entre os pilotos. E não sei porque é que não vamos com dois carros. Porque já estamos no Barém e corremos na semana seguinte”.

Também os nossos leitores consideraram, em resposta à nossa questão de 2023, que três dias de testes de pré-temporada é pouco tempo para uma preparação decente das equipas.