F1: Fernando Alonso quer evolução da Aston Martin “fora de pista” | AutoSport

A Aston Martin tem de evoluir também fora de pista, isto é, melhorar o trabalho na fábrica e aumentar o ritmo das evoluções para os monolugares, se quiser bater-se de igual para igual com as equipas da frente, diz Fernando Alonso, que não está surpreendido com a queda na classificação depois de uma entrada forte da equipa de Silverstone esta temporada.

Fernando Alonso realçou que não é surpresa nenhuma ver a recuperação da Mercedes e Ferrari durante a temporada, mas admite que as atualizações para o carro do próximo ano têm de surgir mais rapidamente.

“Já tínhamos dito no início da temporada que íamos enfrentar um enorme desafio, porque os nossos principais concorrentes são grandes organizações e equipas de topo”, disse o piloto espanhol. “Por isso, era mais ou menos expectável que a Ferrari e a Mercedes acabassem por igualar o nosso ritmo e, potencialmente, chegar à frente. A Mercedes não demorou muito tempo para estar nessa posição, a Ferrari demorou um pouco mais. E a McLaren, atualmente, é muito forte. Por isso, temos de aceitar que também precisamos de melhorar o nosso nível fora da pista e que o ritmo de desenvolvimento tem de ser um pouco mais rápido no próximo ano”.

Alonso esclareceu que a Aston Martin “é uma equipa muito nova, esta é uma nova posição para nós. E mesmo a nova fábrica tem como objetivo igualar o nível de desenvolvimento que as outras podem fazer durante a época”. Garantindo ainda que o grupo não aceita este facto, lutando para alcançar os melhores, mas a curva de aprendizagem é íngreme e “em muitas frentes”.