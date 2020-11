F1: Fernando Alonso quer carro de 2022 no túnel de vento a 1 de janeiro de 2021

Fernando Alonso quer que a Renault tenho o monolugar de 2022 no túnel de vento já no dia 1 de janeiro de 2021. Segundo o diretor executivo da Renault, Marcin Budkowski, Alonso quer dar prioridade aos preparativos para 2022.

Budkowski explicou ao racefans.net que “estávamos no túnel de vento e ele disse ‘não podemos correr com o carro de 2022…’, eu confirmei-lhe isso, dizendo que ‘não o fazemos por causa dos regulamentos’.”

“Ele perguntou logo quando o podíamos fazer e eu disse ‘vamos tentar ter pronto a 1 de janeiro’, ao que ele me respondeu que estaria aqui para ajudar nesse dia. Esse é o nível de motivação dele”, finalizou Budkowski.

A Renault também confirmou mais um teste para Alonso, novamente com o carro de 2018, no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, nos dias 15 e 16 de novembro.

More testing coming for @alo_oficial and @gyzhou_33! Both will take to the R.S.18 in @ymcofficial; Fernando Alonso on 15-16 Nov and Guanyu Zhou on 17 Nov.#RSspirit pic.twitter.com/3b3DbClzFe