F1: Fernando Alonso quer Alpine a olhar já para 2023 | AutoSport

A Alpine está numa fase positiva da época e o ritmo que tem colocado em pista faz da equipa francesa, atualmente, a mais rápida do segundo pelotão. Mas Fernando Alonso não quer que a equipa perca muito mais tempo com o carro deste ano e prefere que a equipa se foque no monolugar da próxima época.

Sem muito mais a ambicionar que o quarto lugar, uma vez que o terceiro parece estar entregue à Mercedes, Alonso quer que a Alpine trabalhe no carro de 2023, para permitir novo salto qualitativo:

“Para nós, é mais um programa de médio/longo prazo. Por isso, penso que é uma questão de começarmos o carro do próximo ano suficientemente cedo para não comprometermos o próximo projeto. As grandes equipas, podem começar o carro do próximo ano e ao mesmo tempo, em paralelo, continuar a melhorar o carro deste ano. Para outras equipas, isto é mais um desafio.”

“Penso que temos de melhorar em algumas curvas”, disse ele. “Nas curvas lentas não somos tão bons neste momento. Vimos em Baku, com muitas curvas lentas, alguns carros foram muito fortes. AlphaTauri terminou P5, e Aston Martin também foi muito forte. Por isso, em algumas pistas, estas equipas podem voltar a ganhar vida. Precisamos de um pouco de tudo. Não creio que tenhamos um ponto fraco no carro que precisamos de resolver, mas há áreas a melhorar em todo o lado”.