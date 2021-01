F1: Fernando Alonso pronto para “tentar novamente” o desafio da F1

Fernando Alonso volta à Fórmula 1 em 2021 com a Alpine. O regresso deixa-o com vontade extra para estar bem e trazer resultados.

No podcast do canal de YouTube WTF1, Alonso recordou as razões que o fizeram deixar a F1 em 2018 e enumerou as razões pelas quais voltou: “Naquela altura tinha outras coisas em mente. A minha cabeça estava ocupada com a IndyCar e o objetivo da Tripla Coroa. Queria terminar o Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da melhor maneira possível e a corrida na Austrália e de Sebring coincidiam em 2019.

“Depois, queria vencer o campeonato no WEC, completar pela segunda vez Le Mans, fazer Daytona e queria tentar o Rally Dakar em 2020”, acrescentou Alonso.

“Eram coisas a mais na minha cabeça, ou seja, a Fórmula 1 não me apelava naquela altura. Por isso, decidi parar, mas não sabia se poderia regressar com os novos regulamentos”, explicou Alonso.

“Depois de completar quase todos esses desafios, faltando a Indy500, percebi que era uma boa altura para regressar, mesmo com os novos regulamentos só em 2022. Sinto-me bem, jovem e pronto a tentar novamente”, finalizou Alonso.